В Покровской громаде повреждены частные дома и многоэтажка

За минувшие сутки в Покровской громаде Донецкой области повреждены частные дома и многоэтажка. Об этом сегодня сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что 25 февраля около 05:00 произошел обстрел западной части города Покровск, в результате чего повреждены 2 жилых дома. Информация о пострадавших не поступала.

Около 10:00 армия РФ нанесла удар по центральной части города. В результате атаки поврежден частный дом. Информация о пострадавших также не поступала, отметили в ГВА.

Около 11:00 25 февраля произошел обстрел микрорайона «Шахтерский». Поврежден многоквартирный жилой дом, на 8 этаже которого возник пожар. По соображениям безопасности силы и средства от ГСЧС не привлекались. Информация о пострадавших не поступала.