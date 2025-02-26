Акции Rheinmetall выросли в 10 раз с начала войны

С начала полномасштабной войны акции крупнейшей немецкой оборонной компании Rheinmetall подорожали в десять раз. Об этом сообщает немецкое издание BILD.



23 февраля 2022 года их стоимость на бирже Xetra составляла 96,8 евро, а сегодня достигла 968 евро за акцию.



Rheinmetall производит танки, артиллерию, зенитные орудия и боеприпасы, которые крайне востребованы в войне в Украине.



Компания поставляет вооружение Киеву, а также получает выгоду от увеличенного спроса со стороны стран НАТО, усиливающих оборонные бюджеты на фоне угрозы со стороны России.

Напомним, немецкий производитель оружия Rheinmetall анонсировал передачу Украине новую партию новейших десантно-штурмовых машин Caracal.