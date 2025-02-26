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В российском Туапсе беспилотники атаковали морской порт — СМИ

26 февраля 2025, 15:37

В российском Туапсе беспилотники атаковали морской порт — СМИ

В Краснодарском крае России атакован морской порт. Фото: ASTRA В Краснодарском крае России атакован морской порт. Фото: ASTRA

Морской порт атакован в городе Туапсе Краснодарского края России. Об этом свидетельствуют кадры очевидцев. Издание ASTRA геолоцировало видео.   

Отмечается, что изданию ASTRA удалось геолоцировать одно из видео с места атак, нанесенных беспилотниками в ночь на 26 февраля в Туапсе Краснодарского края. 

На видео заметны «фейерверки» — это вторичная детонация, характерная для склада взрывных веществ и боеприпасов. 

Ракурс съемки направлен в сторону морского порта. ASTRA установила, что дом справа на видео находится адресу: улица Калинина, 12. Это в примерно в 370 метрах от морского порта.

Ранее об атаке на порт Туапсе сообщали местные жители. 

«Порт играет важную роль в поддержке военной логистики. Он используется для перевозки техники, боеприпасов и топлива для военных нужд. Обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота РФ, в частности тех, которые задействованы в войне против Украины», — сообщили в украинском Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

Последнее может быть логичным объяснением вторичной детонации.

Издание отмечает, что морской порт Туапсе принимает суда с осадкой до 15 метров, длиной до 250 метров и шириной до 45 метров. Имеет зерновой и нефтяной терминалы. В порту есть возможность для пополнения запасов топлива, продовольствия, пресной воды, приема сточных и нефтесодержащих вод, всех категорий мусора, а также проведения ремонта оборудования и водолазного осмотра судна. Является логистическим хабом, который связан с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов России.

При этом в порту Туапсе регулярно размещаются военные корабли. Так 29 ноября 2024 года в порту Туапсе был, по данным канала «Крымский ветер», атакован военный корабль «Петр Моргунов». 

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 февраля беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Два дрона упали на территорию предприятия. Кроме того, в результате работы ПВО пострадали два частных дома на Краснодарской улице, сгорел автомобиль.

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