В Донецкой области за двое суток восстановили свет в 4 населенных пунктах

На Донетчине восстановили свет в 4 населенных пунктах. Фото: Донецкая ОГА

За двое суток специалисты ДТЭК «Донецкие электросети» восстановили электроснабжение в четырех населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает Донецкая ОГА.



«Несмотря на постоянную опасность, аварийно-ремонтные бригады устранили повреждения после обстрелов и вернули свет 5,5 тысячи домов», — говорится в сообщении.



Специалисты энергокомпании продолжают работать над восстановлением электроснабжения, как только получают разрешение от военных на проведение ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска атаковали энергетический объект «ДТЭК» на Днепропетровщине.