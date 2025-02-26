В Донецкой области за двое суток восстановили свет в 4 населенных пунктах

За двое суток специалисты ДТЭК «Донецкие электросети» восстановили электроснабжение в четырех населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает Донецкая ОГА.
«Несмотря на постоянную опасность, аварийно-ремонтные бригады устранили повреждения после обстрелов и вернули свет 5,5 тысячи домов», — говорится в сообщении.
Специалисты энергокомпании продолжают работать над восстановлением электроснабжения, как только получают разрешение от военных на проведение ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска атаковали энергетический объект «ДТЭК» на Днепропетровщине.
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