Обстрел Красноторки в Донецкой области: что известно на второй день спасательной операции

Российские войска нанесли удар по частному сектору поселка Красноторка Краматорского района один день назад. В результате обстрела ранены 16 человек, среди них четверо детей. По предварительным данным, под завалами разрушенных жилых домов находилась женщина.



Спасатели двое суток проводили аварийно-спасательные работы и обнаружили фрагменты тела, которые передали Нацполиции для идентификации.

В целом, из-за удара РФ в поселке повреждено 17 жилых домов. Спасатели ликвидировали пожар и разобрали 90 тонн обломков.

Также российская армия 25 февраля ударила по Краматорску. Ранены 13 человек.