РФ разрабатывает лазерный комплекс «Слепыш» против дронов

Лазерный комплекс «Слепыш» против дронов. Фото: Facebook / Serhii.Flash

Россия делает ставку на борьбу с дронами с помощью лазерного засвечивания камер на дистанции до 100 метров. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.



По его словам, новый комплекс под названием «Слепыш» начнут производить уже в этом году. Наведение осуществляется с помощью камеры и тепловизора, а в основе системы лежит искусственный интеллект, обученный на датасете из 120 миллионов файлов.



Этот метод предназначен для борьбы с дронами, которые не поддаются радиоэлектронному подавлению. Насколько эффективной окажется технология, пока неизвестно.

Напомним, на территории Украины был сбит первый беспилотник Shahed-238 c реактивным двигателем.