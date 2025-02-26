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Мы не собираемся предоставлять очень большие гарантии Украине — Трамп

26 февраля 2025, 19:37

Мы не собираемся предоставлять очень большие гарантии Украине — Трамп

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности достижения договоренности между Россией и Украиной о прекращении боевых действий.

«Я думаю, очень важно, что мы сможем договориться, и что самое важное, мы сможем договориться с Россией и Украиной, чтобы прекратить убийства людей, прекратить убийства молодых российских солдат и молодых украинских солдат и других людей. Мы будем считать это очень важной вещью и большим достижением, потому что это никуда не двигалось, пока эта администрация не пришла и не поговорила с президентом Путиным», — заявил он во время первого заседания кабинета министров.

Трамп также подчеркнул, что его администрация не планирует предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, призвав европейские страны взять на себя эту ответственность.

«Мы не собираемся предоставлять очень большие гарантии безопасности. Мы попросим Европу сделать это», — сказал Трамп.

При этом он заверил, что США продолжат следить за развитием ситуации и обеспечат, чтобы все проходило в необходимом русле.

Ранее Трамп сообщил, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США подтвержден. В ходе встречи стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми.

Как сообщалось, 18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел первый раунд переговоров официальных лиц США и России, посвященный, согласно версии США, «восстановлению двусторонних отношений», согласно российской версии, — «интенсификации контактов по международной проблематике и двусторонней повестке дня».

24 февраля представители США и России на встрече в Стамбуле (Турция) планируют обсудить вопросы, связанные с работой посольств и консульств. «Украина не будет на повестке дня», сообщает агентство Reuters.

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