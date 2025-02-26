Зеленский уволил командующего Объединенных сил Гнатова

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

«Уволить Гнатова Андрея Викторовича с должности командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины», — говорится в указе №148/2025, опубликованном на сайте главы Украинского государства.

Гнатов занял пост командующего Объединенными силами ВСУ ровно полгода назад — 26 июня 2024 года, сменив на этой должности Юрия Содоля.



26 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о его новом назначении. Гнатов, который до сих пор возглавлял ОСУВ «Хортица» и одновременно командовал Объединенными силами ВСУ, получил должность заместителя начальника Генерального штаба.