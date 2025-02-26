«О НАТО можно забыть»: Трамп о членстве Украины и прекращении войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках будущего соглашения о прекращении войны в Украине ее вступление в НАТО исключено.



Свое заявление он сделал 26 февраля во время заседания кабинета министров.



На вопрос о возможных уступках со стороны Украины в процессе урегулирования конфликта Трамп ответил однозначно: «О НАТО можно забыть».



Он также добавил:



«Я думаю, что, возможно, именно поэтому все и началось».



Таким образом, американский лидер дал понять, что перспектива членства Украины в Альянсе остается под вопросом, а сам он связывает начало войны именно с этим фактором.

Ранее западные СМИ писали, что Украине в качестве гарантии безопасности могут предложить автоматическое вступление в НАТО, если Россия нарушит мирный договор.