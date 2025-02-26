Приговор за правду: в России экс-«вагнеровцев» осудили за интервью о преступлениях в Украине

Городской суд Минусинска в Красноярском крае (РФ) приговорил бывших заключенных и экс-бойцов ЧВК «Вагнер» Максима Зеленова и Алексея Чернявского к 5,5 годам колонии. Их признали виновными по делу о «фейках» об армии после интервью проекту Gulagu.net, в котором они рассказали о массовых убийствах мирных жителей в Украине.



Оба наемника были завербованы в частную военную компанию из колонии в ноябре 2022 года. По данным суда, в январе 2023 года они сбежали из тренировочного лагеря и скрывались на оккупированной территории Луганской области. В сентябре они дали интервью, где рассказали о приказах «убивать всех без разбора» и о расстрелах мирных жителей.



Зеленов в интервью подробно описал, как наемников заставляли уничтожать гражданское население:



«Еб..шишь всех. Независимо от пола. И бабушки были, и дедушки. До пятиэтажки этой дошли, мы человек 40 убили, наверное. Это было мирное население. Сзади стояли люди в балаклавах, если назад пойдешь, тебя тоже убьют. Это называлось "обнуление"».



Чернявский заявил, что видел убийства своих же сослуживцев, а также рассказывал о случаях, когда бойцы ЧВК целенаправленно убивали детей и женщин.



«Видел, как в квартиру закинули гранату, и там был детский плач. Мы зашли, там женщина была и ребенок, надо было добивать. Я лично не смог, вышел оттуда. Приказ выполнили другие, они убили тех, кто там плакал. Женщине было около 35 лет, девочке — 7».



По версии российского обвинения, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин предложил бывшим «вагнеровцам» по 50 тысяч рублей и помощь в выезде за границу за ложные свидетельства против российских военных.



Осечкин отверг эти обвинения, пишет ASTRA. Он подчеркнул, что проект никогда не платил за интервью и не давал обещаний помочь сбежать. По его словам, бывшие наемники сами связались с ним, надеясь получить защиту после побега:



«Они сбежали из ЧВК «Вагнер» и боялись, что их найдут и «обнулят», убьют. Их мотивация была в том, чтобы остаться в живых, даже если придется сидеть в тюрьме. Лучше быть судимым в Красноярске, чем быть казненным на оккупированных территориях».



Он также добавил, что дело инспирировано ФСБ с целью скрыть военные преступления, которые могут попасть под юрисдикцию Международного уголовного суда.