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Z-каналы опубликовали очередные кадры с «боевыми» ослами армии РФ на фронте

27 февраля 2025, 10:07

Z-каналы опубликовали очередные кадры с «боевыми» ослами армии РФ на фронте

Появились новые кадры «боевых» ослов российской армии. Скриншот видео Появились новые кадры «боевых» ослов российской армии. Скриншот видео

В сети появились новые видео с «боевыми» ослами российских войск на фронте.

«Подвоз 120-мм минометных мин силами одной ослиной тяги», — написал канал «Военный осведомитель». 

Ранее в Госдуме РФ подтвердили использование «боевых» ослов в войне с Украиной и заявили, что это «нормально». 

«Сейчас очень большие сложности в обеспечении частей и подразделений, в том числе, значит, штурмовых отрядов и групп и так далее, боеприпасами, военно-техническим имуществом, и продовольствием тоже. Если используются какие-то методы, в том числе ослы, лошади и так далее для доставки боеприпасов и другого имущества на передовую, то это нормально», — заявлял член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

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