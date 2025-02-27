В Краматорске и Славянске прогремели мощные взрывы

Российские военные ударили по Краматорску и Славянску. Фото из соцсетей

В четверг, 27 февраля, в Краматорске и Славянске Донецкой области прогремели мощные взрывы. Об этом сообщил корреспондент «Новостей Донбасса».

Взрывы прогремели около 10:00.

Отмечается, что два взрыва прогремели в Краматорске и один — в Славянске.

В Краматорске, предварительно, удары были нанесены по Старому городу. Местные жители сообщают о возникшем пожаре после обстрела.

За несколько минут до взрывов мониторинговые каналы предупреждали о пуске управляемых авиабомб в сторону Славянска, Краматорска и Дружковки.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото дыма после прилётов.

К этому часу нет информации о пострадавших и разрушениях.

Ранее сообщалось, что сегодня рано утром россияне обстреляли Славкурорт. Обошлось без пострадавших.