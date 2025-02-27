Войска РФ атаковали Покровск: есть жертва и пострадавший

В четверг, 27 февраля, российская армия обстреляла Покровск Донецкой области. В результате удара один гражданский погиб, еще один — получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе Покровской городской военной администрации.



«27 февраля в 01:20 в результате восточной части Покровска погиб один гражданский мужчина и еще один местный житель, 1986 года рождения ранен. Повреждено частное домовладение», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что 26 февраля в 02:00 произошел обстрел (тип вооружения устанавливается) частного сектора центральной части Покровска. В результате вражеской атаки поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала.



В 19:25 под ударом оказался город Родинское. В результате обстрела подверглись разрушениям многоквартирный дом и хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не поступала.



Также за прошедшие сутки произошло два пожара в Родинском, в 06:05 горел легковой автомобиль на площади 10м.кв. Ликвидация в 06.35, также в 14:14 произошло возгорание жилого дома на площади 20 м.кв. Ликвидация в 15.30. Без пострадавших.



Ранее мы писали, что 27 февраля город Константиновка Донецкой области несколько раз попал под российский обстрел.