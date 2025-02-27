Оккупанты за сутки обстреляли 4 района Донетчины более 20 раз: в ОВА показали последствия

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

За минувшие сутки, 26 февраля, российские войска обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что повреждены дома, хозяйственные постройки, предприятия и торговые павильоны. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 25 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, под российский удар попали четыре района региона:





Волновахский район. В Андреевке-Клевцово Комарской громады повреждены 2 склада.





Покровский район. В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 2 частных дома; в Родинском повреждены многоэтажка и 3 хозяйственные постройки.





Краматорский район. В Славянске повреждено админздание и кофейня. В Константиновке 6 человек погибли и 10 ранены, повреждены 11 частных домов, 18 многоэтажек, админздание, инфраструктурный объект, 5 предприятий, 12 торговых павильонов, 10 гаражей, 8 линий электропередач, 4 газопровода, 9 легковушек, 2 грузовика, трактор и автобус. В Ильиновке повреждены 3 объекта.





Бахмутский район. В Северске повреждены 12 домов.



Ранее мы писали, что 27 февраля город Константиновка Донецкой области несколько раз попал под российский обстрел.