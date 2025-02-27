Оккупанты похищают и перепродают авто жителей ВОТ Запорожья и Херсонщины

Российские оккупанты массово похищают и перепродают автомобили жителей временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили активисты движения сопротивления «Жовта Стрічка».



По их данным, под угрозой находятся как брошенные автомобили, так и машины владельцев, которые не могут защитить свое имущество.



Захватчики перепродают даже старые «Запорожцы», которыми преимущественно пользовались пенсионеры в селах. Часто машины просто отбирают, но нередко принуждают продавать их за бесценок.



Для этого оккупанты используют шантаж, тяжелое финансовое положение людей и общий правовой хаос на временно оккупированных территориях.

Напомним, образование на оккупированной Луганщине проходит с нехваткой учителей и долгами перед ними, которые «закрываются» смертями.