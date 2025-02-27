Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты похищают и перепродают авто жителей ВОТ Запорожья и Херсонщины

27 февраля 2025, 11:42

Оккупанты похищают и перепродают авто жителей ВОТ Запорожья и Херсонщины

Российские оккупанты массово похищают и перепродают автомобили жителей временно оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщили активисты движения сопротивления «Жовта Стрічка».

По их данным, под угрозой находятся как брошенные автомобили, так и машины владельцев, которые не могут защитить свое имущество.

Захватчики перепродают даже старые «Запорожцы», которыми преимущественно пользовались пенсионеры в селах. Часто машины просто отбирают, но нередко принуждают продавать их за бесценок.

Для этого оккупанты используют шантаж, тяжелое финансовое положение людей и общий правовой хаос на временно оккупированных территориях.

Напомним, образование на оккупированной Луганщине проходит с нехваткой учителей и долгами перед ними, которые «закрываются» смертями. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Запорожская область Херсонская область
Прочее
Оккупированные территории Продажа автомобилей
Организации
Жовта Стрічка

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:42
Оккупанты похищают и перепродают авто жителей ВОТ Запорожья и Херсонщины
09:33
Россия предложила США сделку по редкоземельным металлам, залегающих в Донецкой и Запорожской областях
22:00
Кадровые чистки Пушилина: кого уволили в «ДНР» на этот раз
11:33
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:00
Главное за день: Обстрел Славянска. Первый день форума «Украина: 2025 год»
16:45
Войска РФ вернулись к декабрьским темпам продвижения в Украине
14:14
В оккупированном Мариуполе вода будет подаваться шесть часов в сутки
21:00
Главное за день: Почему переселенцы возвращаются? Ночная атака на Украину
23:00
Главное за день: Три удара по Константиновке. Проект резолюции о войне в Украине понравился РФ
16:16
В Донецке убита гендиректор приюта «ПиФ» Виктория Васильева — местные соцсети
16:00
В оккупированной Кадиевке умерла онкобольная женщина — ее дочери не позволили приехать для ухода за матерью
23:00
Главное за день: Новый вариант соглашения о полезных ископаемых. Удар по Золочеву
16:16
Оккупанты приговорили 73-летнего жителя ВОТ Запорожской области к 14 годам
15:40
В Мариуполе детей заставляют благодарить российских военных
12:13
На Луганщине россияне отмывают миллиарды рублей на «восстановлении» города, который не пострадал от войны – ОВА
08:55
Партизаны запустили онлайн-школу саботажа против оккупантов
23:00
Главное за день: Удар по Херсону. Украина готова к соглашению с США
22:05
«ДНР»: Пушилин угрожает кадровыми чистками из-за тотальных коммунальных проблем в оккупированных городах
21:00
Псевдосудье из оккупированного Донецка сообщили о подозрении в госизмене
17:50
В Мариуполе продолжается «инвентаризация»: оккупанты могут присвоить 170 многоквартирных домов
все новости
11:42
Авиаудары по Константиновке: возросло количество жертв
11:42
Оккупанты похищают и перепродают авто жителей ВОТ Запорожья и Херсонщины
11:24
Дело экс-главы Донецкой ОВА Павла Кириленко: кто внес 30 миллионов гривен залога – расследование
11:18
В Краматорской ГВА рассказали о последствиях сегодняшнего обстрела города
10:54
Оккупанты за сутки обстреляли 4 района Донетчины более 20 раз: в ОВА показали последствия
10:35
В Краматорске и Славянске прогремели мощные взрывы
10:29
Войска РФ атаковали Покровск: есть жертва и пострадавший
10:13
Жителя Кропивницкого подозревают в госизмене за шпионаж в пользу РФ
10:10
Нацгвардейцы уничтожили российские штурмовые группы на подходах к украинским позициям под Покровском
10:07
Z-каналы опубликовали очередные кадры с «боевыми» ослами армии РФ на фронте
09:59
Российским школьникам «помогли» перепутать эмблему ССО
09:52
В Стамбуле начались переговоры представителей США и России
09:42
ВСУ перегруппировались и замедлили продвижение войск РФ на большинстве угрожающих участков на Новопавловском направлении
09:33
Россия предложила США сделку по редкоземельным металлам, залегающих в Донецкой и Запорожской областях
09:20
Силы ПВО ночью сбили 90 из 166 дронов — Воздушные силы
09:17
ВСУ продвинулись в Торецке и под Покровском – ISW
08:58
Ночью и утром россияне ударили по Константиновке
08:58
Украинские морпехи уничтожили российские танки Т-90 на Покровском направлении
08:57
Семь человек погибли в Донецкой области из-за российских обстрелов за прошедшие сутки
08:44
Российская армия продвинулась в Донецкой области – DeepState
все новости
ВИДЕО
Российские штурмовики под Покровском. Фото: кадр из видео Нацгвардейцы уничтожили российские штурмовые группы на подходах к украинским позициям под Покровском
27 февраля, 10:10
Появились новые кадры «боевых» ослов российской армии. Скриншот видео Z-каналы опубликовали очередные кадры с «боевыми» ослами армии РФ на фронте
27 февраля, 10:07
Фото с первой встречи делегаций США и России в Саудовской Аравии. Фото: РИА новости В Стамбуле начались переговоры представителей США и России
27 февраля, 09:52
Российский танк Т-90 на Покровском направлении. Фото: кадр из видео Украинские морпехи уничтожили российские танки Т-90 на Покровском направлении
27 февраля, 08:58
Удар по российской технике на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинские войска уничтожили танки и вооружение армии РФ на Краматорском направлении: кадры
26 февраля, 17:05
В Краснодарском крае России атакован морской порт. Фото: ASTRA В российском Туапсе беспилотники атаковали морской порт — СМИ
26 февраля, 15:37
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор