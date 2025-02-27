«Накапливаются в подвалах»: в ВСУ рассказали о тактике российских войск в Торецке

Российский оккупант в Торецке. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

В Торецке Донецкой области главная задача ВСУ – не допустить передвижения российских штурмовиков, которые каждый раз пытаются продвинуться вглубь города. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Оккупанты накапливаются в подвалах, чтобы по возможности попытаться атаковать украинские позиции. Часто россияне несут с собой РЭБ, чтобы помешать слежке украинских дронов.



«Однако операторы БПЛА не теряют захватчиков с поля зрения и помогают нашей артиллерии или пилотам FPV-дронов поразить живую силу противника», – отметили в ОСГВ «Хортица».

Напомним, что в ВСУ ответили, на чьей стороне сейчас инициатива под городом Покровск в Донецкой области.