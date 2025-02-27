Украинская авиация поразила командно-наблюдательный пункт и место запуска БПЛА россиян на оккупированном Запорожье

Оккупированное село Копани. Фото: карта DeepState

25 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли удар по зданию, которое использовалось 1429-м мотострелковым полком армии РФ как командно-наблюдательный пункт и место запуска БПЛА вблизи оккупированного села Копани Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



По данным Генштаба, в результате огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены.

Напомним, что ГУР одним тяжелым дроном уничтожило и повредило почти два десятка российских пушек под городом Покровск на Донетчине.