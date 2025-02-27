Оборона Часов Яра: военные показали кадры боя

В районе Часов Яра Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Штурмовые группы российских оккупантов пытаются приблизиться к позициям 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила, сосредотачиваясь в разрушенных зданиях и остатках посадок.



Украинские военные активно используют дроны и FPV-беспилотники для уничтожения сил противника. Такие удары особенно эффективны против небольших групп пехоты, пытающихся скрытно продвигаться к оборонительным рубежам.



Оборона Часов Яра проходит в крайне сложных условиях, отмечают в бригаде — оккупант продолжает оказывать давление и вводит в бой новые подразделения.

В городе Часов Яр Донецкой области, где продолжаются жестокие бои, остается около двухсот человек.



Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов 23 февраля рассказал, что в городе продолжаются городские бои после того, как украинским военным пришлось отступить с уничтоженного россиянами огнеупорного завода. Также армии РФ стало легче наступать из-за замерзания водоемов.