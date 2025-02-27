МИД Украины: США не обращались с предложением использовать «Стамбульские соглашения» как основу для мира

Украина не получала официальных обращений от США о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений в качестве базы для мирного урегулирования с Россией. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге.



«Нам не поступали официальные обращения американской стороны о возможности рассмотрения так называемых Стамбульских соглашений, процесса как основы для мирного урегулирования», — отметил он.



Ранее специальный посланник президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в интервью CNN допустил, что Вашингтон может использовать эти договоренности «как ориентир» для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией.



Тем временем Bloomberg сообщает, что Турция выразила готовность разместить своих военных на украинской территории в составе потенциальной миротворческой миссии. По данным источников издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал эту возможность с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой МИД России Сергеем Лавровым.



Однако Анкара подчеркивает, что не будет участвовать в миротворческой миссии без полного вовлечения в ее подготовку и переговорный процесс.



Россия, которая ранее выступала против размещения войск НАТО в Украине, пока не дала Турции конкретного ответа на это предложение. Источник Bloomberg добавил, что данный вопрос не является приоритетным в переговорах между Анкарой и Москвой.

В Турции 27 февраля встретились представители России и США для обсуждения проблем работы посольств двух стран.



В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не подписывала так называемые Стамбульские соглашения, о которых постоянно говорит глава Кремля Владимир Путин. Зеленский подчеркнул, что соглашений не существовало.



До этого во время прямой линии Путин сказал, что якобы готов вести переговоры о мире с Украиной на основе договоренностей 2022 года в Стамбуле и с учетом ситуации на фронте.