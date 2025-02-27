Санкции США против России остаются в силе: Трамп продлил режим ЧП до 2026 года

Президент США Дональд Трамп продлил действие режима чрезвычайного положения, введенного в 2014 году в связи с российской агрессией против Украины. Как сообщает Белый дом, этот режим будет действовать еще как минимум год.



Ожидается, что соответствующий документ будет опубликован в Федеральном реестре 28 февраля.



В документе указано, что США впервые ввели санкции против России в 2014 году, после того как российские военные вторглись в Украину, оккупировав Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.



С тех пор первоначальный указ о санкциях №13660 от 2014 года неоднократно дополнялся последующими президентскими указами, поскольку Россия продолжала эскалацию своей агрессии. 21 февраля 2022 года, после признания Россией так называемых «Л/ДНР», действие режима ЧП также было продлено.



Подобное решение принималось и в прошлом году — в 2024 аналогичный указ подписал президент США Джо Байден.

Накануне, отвечая на вопрос, готовы ли США ослабить санкции против России, Трамп сказал «не сейчас».

«Я хочу сначала увидеть, заключим ли мы соглашение, но я думаю, что мы его заключим. У меня были очень хорошие разговоры с президентом Путиным. У меня были очень хорошие разговоры с президентом Зеленским», — добавил он.