Массированная атака на Харьковскую область: повреждена энергосистема, ранен мужчина

Российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Пострадал 42-летний мужчина. Его госпитализировали.
По предварительной информации, РФ атаковала минимум 12 беспилотниками.
«Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме для защиты региона. Все экстренные службы задействованы в устранении последствий», — отметил Синегубов.
Он также призвал жителей не распространять фото и видеоматериалы, демонстрирующие места попаданий.
Российские беспилотники атаковали Запорожье вечером 27 февраля. Взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи. Загорелись квартиры на верхних этажах многоэтажки. По предварительным данным, пострадала женщина.