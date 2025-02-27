Массированная атака на Харьковскую область: повреждена энергосистема, ранен мужчина

Российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Пострадал 42-летний мужчина. Его госпитализировали.



По предварительной информации, РФ атаковала минимум 12 беспилотниками.



«Силы противовоздушной обороны Украины работают в усиленном режиме для защиты региона. Все экстренные службы задействованы в устранении последствий», — отметил Синегубов.



Он также призвал жителей не распространять фото и видеоматериалы, демонстрирующие места попаданий.

Российские беспилотники атаковали Запорожье вечером 27 февраля. Взрывной волной повреждены жилые квартиры, частные дома и гаражи. Загорелись квартиры на верхних этажах многоэтажки. По предварительным данным, пострадала женщина.