Трамп об Украине: мирное соглашение либо будет заключено скоро, либо не состоится вовсе

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в переговорах по прекращению войны России против Украины и выразил надежду, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.



«Я думаю, что мы продвинулись значительно, и процесс идет довольно быстро... Это либо произойдет скоро, либо не произойдет вовсе», — сказал Трамп после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне.



Говоря о масштабах конфликта, Трамп отметил, что за три года войны погибло около миллиона украинцев и россиян, добавив, что реальная цифра, по его мнению, значительно выше.



Президент США подчеркнул, что его администрация активно ведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным, украинским лидером Владимиром Зеленским, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Франции Эммануэлем Макроном и лидерами стран G7.



«Мы прилагаем огромные усилия, чтобы положить конец этой войне… Завтра переговоры продолжатся — президент Зеленский посетит Белый дом», — сообщил Трамп.



По его словам, стратегия новой администрации строится на принципах здравого смысла: для достижения мира необходимо вести диалог с обеими сторонами.



«Как я обсудил с премьер-министром Стармером, следующий шаг — достижение реального прекращения огня. Надеемся, что это случится быстро, потому что каждую неделю гибнут тысячи молодых людей — украинцев и россиян», — отметил президент.



Трамп выразил уверенность, что прекращение огня создаст основу для долгосрочного мирного соглашения, которое вернет стабильность Восточной Европе и, как он надеется, предотвратит повторение подобных конфликтов.



«Мы подпишем историческое соглашение, которое сделает США ключевым партнером Украины в разработке полезных ископаемых, редкоземельных материалов, нефти и газа. У нас есть взаимопонимание. Я думаю, это будет великолепно для Украины. Мы будем на месте и будем копать. Мы будем копать, копать, копать. Мы должны копать», — заявил Трамп.



Кроме того, он напомнил, что большая часть европейской помощи Украине предоставляется в виде кредитов, тогда как США при предыдущей администрации выделяли гранты. По его оценке, объем американской поддержки составил от 300 до 350 млрд долларов, тогда как Украина оценивает его в 100 млрд долларов.



«На самом деле, это выгодно как для Украины, так и для нас. Теперь американские налогоплательщики фактически получат компенсацию за вложенные сотни миллиардов долларов, направленные на поддержку Украины», — подчеркнул Трамп.



Он добавил, что соглашение о полезных ископаемых обеспечит основу для устойчивых отношений между США и Украиной, что будет способствовать долгосрочному экономическому развитию.

Ранее Трамп заявил, что Америке не придется участвовать в обеспечении безопасности Украины после того как будет достигнуто мирное соглашение.



Также специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность разработки полезных ископаемых не только в Украине, но и в России после заключения мирного соглашения между двумя странами.