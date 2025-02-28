В Донецкой, Днепропетровской и ряде других областей Украины аварийно отключают свет

Утром 28 февраля в ряде областей Украины применены экстренные отключения света. В некоторых регионах введено три очереди графиков аварийных отключений. Об этом сообщают ДТЭК и облэнерго ряда областей.

Так, в ДТЭК проинформировали об отключении света в Днепропетровской и Донецкой областях.

«По команде Укрэнерго в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале», — говорится в сообщении.

Также утром стало известно, что в Полтавской и Сумской областях применены три очереди графиков аварийных отключений.

Кроме того, в Кировоградской области тоже аварийные отключения электричества.

«В случае одновременного введения в действие аварийных и почасовых графиков время отключения по вашему графику может быть увеличено. Следите за информацией на наших официальных каналах», — сообщили в «Кировоградоблэнерго».

Напомним, в ночь на 28 февраля российские войска нанесли массированный удар по энергосистеме Харьковской области. По предварительной информации, военные РФ атаковали минимум 12 беспилотниками.