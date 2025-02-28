В США приземлился самолет Зеленского — СМИ

Самолёт президента Украины приземлился в США. Иллюстративное фото

Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился на авиабазе Эндрюс в США. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Издание пишет об этом со ссылкой на данные сервиса отслеживания полетов FlightAware. Рейс UKN1109 государственного авиапредприятия «Украина», следовавший из ирландского аэропорта Шеннон, совершил посадку в штате Мэриленд в 18:00 по местному времени.

Официально о прибытии Зеленского в США на момент выхода заметки не сообщалось.

Сервис Flightradar24 выдает данные лишь о приземлении на авиабазе Эндрюс британского правительственного самолета. На нем, вероятно, прибыл в США премьер-министр Великобритании Кир Стармер. При этом у Flightradar24 нет информации и о вылете самолета Зеленского из аэропорта Шеннона.

Ожидается, что в ходе визита Зеленского в США будет подписано соглашение об использовании украинских природных ресурсов.

Как сообщил сегодня министр финансов США Бессент, «соглашение по минералам готово к подписанию. Переговоры по нему больше не ведутся».