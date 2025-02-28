«Шахеды» массированно атаковали жилой квартал Сум: пострадали два человека, 40 – эвакуировали

Последствия атаки на Сумы. Фото: Сумская областная прокуратура

Вечером 27 февраля в течение часа российские войска пятью беспилотниками нанесли удары по жилому кварталу Сум. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.



Повреждены восемь многоквартирных домов.



В результате атаки ранена 68-летняя женщина, ее госпитализировали. За медицинской помощью с острой реакцией на стресс обратилась 18-летняя девушка.



В пресс-службе Сумской областной военной администрации рассказали, что 40 человек из поврежденных домов эвакуировали в безопасные места.

Напомним, что ночью 26 февраля «шахеды» массированно атаковали Харьков, в результате чего пострадали три человека, еще пять были спасены.