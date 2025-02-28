РФ запустила по Украине 208 дронов: ПВО сбила более сотню целей

ПВО сбила 107 БПЛА. Фото: илюстративное

Оккупационные российские войска в ночь на 28 февраля атаковала Украину с помощью 208 дронов с разных направлений РФ. Противовоздушная оборона сбила почти половину российских целей – 107 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 28 февраля 2025 года (с 19:00 27 февраля) противник атаковал 208-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ», — говорится в сообщении.





По состоянию на 09:00 силы и средства противовоздушной обороны сбили 107 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.



Кроме того, 97 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что за 27 февраля в результате российских обстрелов погибли 3 жителя Донецкой области, еще 7 — получили ранения.