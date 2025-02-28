Оккупанты за сутки массированно атаковали Донетчину: много повреждений, есть жертвы

Российская армия за минувшие сутки, 27 февраля, массированно обстреляла ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов повреждены жилые дома, предприятия и линии электропередач. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 39 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.
По словам Филашкина, под российский удар попали четыре региона:
Волновахский район. В Комарской громаде повреждены 8 домов, админздание, газопровод и 2 автомобиля.
Покровский район. В Мирнограде повреждены дом и автомобиль. В Покровске 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 3 многоэтажки и 2 частных дома; в Родинском разрушен частный дом.
Краматорский район. В Торском Лиманской громады 1 человек погиб, 1 дом поврежден. В Константиновке 1 человек погиб и 5 ранены, повреждены 16 многоэтажек, 10 частных домов, 4 админздания, 3 нежилых помещения, 2 предприятия, 5 линий электропередач, 3 газопровода, 6 гаражей и 4 автомобиля.
Бахмутский район. В Северске повреждены 4 дома.
Ранее мы писали, что за 27 февраля в результате российских обстрелов погибли 3 жителя Донецкой области, еще 7 — получили ранения.
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