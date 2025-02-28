Экстренные отключения отменили в Донецкой области. Фото: ДТЭК

В регионах Украины, в частности в Донецкой области, отменили экстренные отключения света, которые были введены в результате ночных российских атак на энергообъекты. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



«Вследствие ночной дроновой атаки на энергообъекты — утром вынужденно вводились аварийные отключения электроэнергии в нескольких областях. В первую очередь ограничивались промышленные потребители. Сейчас аварийные отключения отменены и не применяются ни в одном регионе», — говорится в сообщении.



В ДТЭК уточнили, что отключения отменили в 10:38.



Ранее мы писали, что утром 28 февраля в Донецкой области были применены экстренные отключения света.