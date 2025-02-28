В «Новой почте» опровергли информацию о закрытии отделений в Константиновке

Информация о закрытии отделений «Новой почты» в Константиновке Донецкой области оказалась недостоверной. Фото: Google Maps

«Новая почта» в Константиновке продолжит работу, но пока только на выдачу. Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии «Вільному радіо».

Ранее сообщалось, что 28 февраля в чате «Новой почты» журналистам, которые обратились туда как пользователи услуг компании, сообщили, что это последний день работы «НП» в прифронтовой Константиновке. Однако добавили, что отделения продолжат выдавать уже прибывшие в город отправления, но новые принимать не будут.

Позже в пресс-службе компании журналистам сообщили, что закрывать отделения не планируют, но ожидают спецпропусков в Константиновку, куда теперь можно попасть только при наличии прописки или специального пропуска.

«В настоящее время в городе действует специальный пропускной режим. Мы решаем логистические вопросы и ожидаем разрешения на возобновление работы в обычном режиме. Но закрывать отделение не планируем», — сообщили в пресс-службе компании.