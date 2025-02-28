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Из-за повышения уровня воды в реке Бычок в Краматорске подтоплены три придомовых участка

28 февраля 2025, 13:24

Из-за повышения уровня воды в реке Бычок в Краматорске подтоплены три придомовых участка

В результате паводка произошло незначительное повышение уровня воды в реке Бычок в Краматорске Донецкой области. Уровень воды снизится до нормального уровня в течение 1-2 суток. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«По улице Одесская подтоплены 3 придомовых участка, подтоплений жилых домов не зафиксировано», — отметил он.

По словам Филашкина, специалисты ГСЧС проводят контролируемое снижение уровня воды в реке путем открытия гидротехнических сооружений. Для этого привлечено 7 специалистов и 2 единицы техники.

По предварительным оценкам, уровень воды снизится до нормального уровня в течение 1-2 суток.

Ранее мы писали, что в Родинском отсутствуют электро-, газо- и водоснабжение, однако местные власти и коммунальные службы продолжают работать ради местных жителей: развозят воду, расчищают и посыпают дороги, организовали работу трех теплопунктов.

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