Из-за повышения уровня воды в реке Бычок в Краматорске подтоплены три придомовых участка

В результате паводка произошло незначительное повышение уровня воды в реке Бычок в Краматорске Донецкой области. Уровень воды снизится до нормального уровня в течение 1-2 суток. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«По улице Одесская подтоплены 3 придомовых участка, подтоплений жилых домов не зафиксировано», — отметил он.



По словам Филашкина, специалисты ГСЧС проводят контролируемое снижение уровня воды в реке путем открытия гидротехнических сооружений. Для этого привлечено 7 специалистов и 2 единицы техники.



По предварительным оценкам, уровень воды снизится до нормального уровня в течение 1-2 суток.



Ранее мы писали, что в Родинском отсутствуют электро-, газо- и водоснабжение, однако местные власти и коммунальные службы продолжают работать ради местных жителей: развозят воду, расчищают и посыпают дороги, организовали работу трех теплопунктов.