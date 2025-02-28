Донетчина под огнем РФ: в результате атак погибли трое гражданских, еще двое — пострадали

Россияне атаковали Донетчину. Фото: прокуратура

В пятницу, 28 февраля, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак трое человек погибли, еще двое — ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуре.



Отмечается, что под удар попали города Лиман, Мирноград, Константиновка и поселок Ставки.



Утром ВС РФ атаковали с FPV-дрона Лиман. В результате взрыва погибли двое мужчин, 61 и 62 лет, которые двигались на велосипедах.





Также под прицел оккупантов попал Мирноград, где от артиллерийского обстрела погибла 53-летняя жительница.



Еще один беспилотник попал по окрестностям поселка Ставки Лиманской территориальной громады. Получил минно-взрывную и черепно-мозговую травмы и осколочные ранения 56-летний гражданский.



Кроме того, захватчики накрыли огнем из ствольной артиллерии Константиновку. С минно-взрывной травмой и открытым переломом бедра госпитализирована 49-летняя женщина.



Ранее мы писали, что 27 февраля в Покровске Донецкой области повреждены 2 многоэтажки и несколько частных домов в результате обстрелов со стороны российских захватчиков.