В Краматорске оккупанты в результате обстрела повредили 40 домов, разрушили — по меньшей мере один

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорская ГВА

В результате утреннего обстрела по Краматорске повреждены десятки домов. Сейчас на месте работают специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«В результате удара россиян вновь пострадала частная застройка. По предварительным подсчетам повреждено более 40 домохозяйств, как минимум один дом — разрушен», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших и погибших не поступала.







Ранее мы писали, что утром 28 февраля россияне ударили по частному сектору Краматорска.