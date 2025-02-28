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Skype — всё: Microsoft закроет легендарный мессенджер в мае

28 февраля 2025, 15:25

Skype — всё: Microsoft закроет легендарный мессенджер в мае

Skype — всё: Microsoft закроет легендарный мессенджер в мае

В мае 2025 года Microsoft окончательно закроет Skype и предложит пользователям перейти на Teams для общения и звонков. Об этом стало известно из сообщения в коде последней предварительной версии приложения для Windows.

Skype был запущен в 2003 году и стал одним из самых популярных сервисов для видеозвонков и обмена сообщениями. 

В 2011 году Microsoft приобрела сервис и начала постепенно интегрировать его в различные версии Windows. Однако с появлением Teams в 2017 году компания начала смещать акценты и развивать свою платформу для корпоративного общения.

Несмотря на попытки улучшить Skype и интегрировать его в систему, сервис не смог конкурировать с такими продуктами, как FaceTime от Apple или сервисами от Google. В последние годы Microsoft активно продвигает Teams, предлагая пользователям бесплатную версию этого приложения для личных нужд.

Теперь же Skype окончательно уходит в прошлое, и компания сосредотачивается на Teams, которое станет основным инструментом для звонков и чатов.

Сервис просуществовал больше 20 лет.

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