Skype — всё: Microsoft закроет легендарный мессенджер в мае

В мае 2025 года Microsoft окончательно закроет Skype и предложит пользователям перейти на Teams для общения и звонков. Об этом стало известно из сообщения в коде последней предварительной версии приложения для Windows.

Skype был запущен в 2003 году и стал одним из самых популярных сервисов для видеозвонков и обмена сообщениями.

В 2011 году Microsoft приобрела сервис и начала постепенно интегрировать его в различные версии Windows. Однако с появлением Teams в 2017 году компания начала смещать акценты и развивать свою платформу для корпоративного общения.

Несмотря на попытки улучшить Skype и интегрировать его в систему, сервис не смог конкурировать с такими продуктами, как FaceTime от Apple или сервисами от Google. В последние годы Microsoft активно продвигает Teams, предлагая пользователям бесплатную версию этого приложения для личных нужд.

Теперь же Skype окончательно уходит в прошлое, и компания сосредотачивается на Teams, которое станет основным инструментом для звонков и чатов.

Сервис просуществовал больше 20 лет.