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В Харькове педофилу-учителю грозит пожизненное заключение

28 февраля 2025, 15:33

В Харькове педофилу-учителю грозит пожизненное заключение

В Харькове педофилу-учителю грозит пожизненное заключение. Фото: Болвинов В Харькове педофилу-учителю грозит пожизненное заключение. Фото: Болвинов

В Харьковской области суд рассмотрит дело учителя, обвиняемого в длительном сексуальном насилии над несовершеннолетними. Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

По данным следствия, преподаватель физкультуры годами развращал школьников, посещавших его занятия. Первые материалы дела были переданы украинским правоохранителям Генпрокуратурой Латвии, где сейчас проживает один из пострадавших.

Юноша долгое время молчал, но после работы с психологом решился рассказать о преступлениях. После обнародования информации о деле появились новые свидетельства. В полицию обратились уже взрослые мужчины, которые в детстве посещали футбольный кружок или отдыхали в детском лечебно-оздоровительном центре под Харьковом.

Следствие установило, что на каждом из мест работы подозреваемый совершал преступления против детей. Попытка скрыться в Почаевской Лавре не помогла: мужчину задержали осенью прошлого года.

Сейчас ему вручили обвинительный акт, инкриминируя изнасилование несовершеннолетних, не достигших 14 лет. За это преступление предусмотрено наказание от 15 лет до пожизненного заключения.

Правоохранители призывают родителей быть внимательными к окружению своих детей и не бояться обращаться в полицию в случае подозрений. По словам Болвинова, расследование подобных преступлений требует деликатного подхода, а сотрудники следствия гарантируют анонимность жертвам и свидетелям.

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