На Николаевщине пожар после удара РФ: спасатели ликвидировали огонь

Спасатели ликвидировали пожар на Николаевщине после удара РФ: Фото: ГСЧС Украины

Российские войска атаковали Очаковщину, вероятно, FPV-дроном, что привело к пожару на предприятии в Куцурубской громаде. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.



Тушение осложнялось сложной ситуацией с безопасностью и большой площадью возгорания. Однако спасателям удалось ликвидировать огонь.



«К счастью, пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате атак трое человек погибли, еще двое — ранены.