Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду возле ЛБС. Фото: кадр из видео

Российские военные продолжают использовать гражданскую одежду вблизи линии боевого соприкосновения, нарушая правила и обычаи ведения войны.



Это квалифицируется как военное преступление. Видео с такими кадрами опубликовал телеграм-канал Para Pax.



«Потом, когда в них прилетает, роспропаганда волает о бедных мальчиках в трусиках на аллее ангелов», — говорится в сообщении.



Ранее в Торецке Донецкой области было зафиксировано очередное военное преступление российских оккупантов. Известно, что они переодеваются в гражданскую одежду.