Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду возле ЛБС

Российские военные продолжают использовать гражданскую одежду вблизи линии боевого соприкосновения, нарушая правила и обычаи ведения войны.
Это квалифицируется как военное преступление. Видео с такими кадрами опубликовал телеграм-канал Para Pax.
«Потом, когда в них прилетает, роспропаганда волает о бедных мальчиках в трусиках на аллее ангелов», — говорится в сообщении.
Ранее в Торецке Донецкой области было зафиксировано очередное военное преступление российских оккупантов. Известно, что они переодеваются в гражданскую одежду.
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