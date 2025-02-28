В Краматорске спасатели предотвратили наводнение

В Краматорске спасатели построили временную дамбу у реки Бычок. Фото: ГСЧС Донецкой области

В Краматорске уровень воды в реке Бычок начал подниматься из-за паводка, создавая угрозу затопления частных домовладений. На вызов стихии оперативно отреагировали спасатели, которые сразу приступили к ликвидации угрозы, рассказали в ГСЧС Донецкой области.

Экстренные службы построили временную дамбу из мешков с песком, не позволив воде распространиться и причинить значительные разрушения. В результате непогоды были подтоплены три приусадебных участка, однако жилые дома остались невредимыми, утверждают спасатели.

Сейчас проводится контролируемое снижение уровня воды — открыты гидротехнические сооружения, перенаправляющие поток и предотвращающие разрушительные последствия.



Мониторинг ситуации продолжается.