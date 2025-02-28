Потери оккупантов с начала года составили 84 тысячи – ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский сообщил, что с начала года российские оккупанты потеряли почти 84 тысячи человек.
«Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов. Днем и ночью, всеми доступными средствами, продолжается обезвреживание врага», – отметил Сырский.
Он поблагодарил украинских воинов за героизм и профессионализм, подчеркнув, что борьба продолжается.
«Слава Украине!» – добавил главнокомандующий.
Ранее украинская авиация атаковала пограничную заставу ФСБ РФ в Брянской области.
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