Китай пригрозил США мерами из-за новых пошлин Трампа

Китай пригрозил ответить «всеми необходимыми мерами» на новые пошлины США, заявил представитель Министерства коммерции КНР.



Реакция Пекина последовала после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительной 10% пошлины на китайский импорт. Новые тарифы вступят в силу 4 марта и дополнят аналогичную пошлину, введенную ранее в этом месяце.



Китайские власти подчеркнули, что готовы защищать свои законные права и интересы. Дополнительные пошлины стали частью более широкой торговой стратегии Трампа, затрагивающей технологии и инвестиции.