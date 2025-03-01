Трамп назвал условия, при которых будет сотрудничать с Киевом

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен изменить свою риторику и публично заявить о стремлении заключить мир. Об этом Трамп сказал журналистам после встречи с украинской делегацией, которая, по его словам, прошла неудачно.



«Он должен сказать: "Я хочу достичь мира, я не хочу войны"», — подчеркнул Трамп.



По его мнению, Зеленский намерен подписать соглашение, но при этом продолжать боевые действия, что не устраивает США. Трамп не уточнил, о каком именно соглашении идет речь.



«У нас есть ощущение, что он видит в подписании документа то, чего мы не видим. Он хочет подписать договор и продолжить воевать дальше. Мы этого не хотим. 2000 солдат погибли на этой неделе, даже больше, молодые украинцы и русские. Кто-то скажет, а зачем вам думать про солдат России и Украины? Я переживаю за них, переживаю за всех», — заявил американский президент.



Трамп также подчеркнул, что если Украина не согласится на условия США, ей придется заключать мир в гораздо более слабых позициях.



«Если он не подпишет с нами договор, он будет вынужден заключить мир, но он окажется с очень слабыми картами. Если он подпишет, то будет с очень сильными картами на руках, и он больше не хочет заключать мир. Я не хочу ничего такого, я хочу мира», — добавил Трамп.



Президент США также утверждает, что Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта.



«Путин хочет заключить мир», — убежден Трамп.



В завершение он дал понять, что США могут изменить свою позицию, если Украина не согласится на предложенные условия:



«Мы либо закончим эту войну, либо дадим им биться и посмотрим, что произойдет», — резюмировал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не согласится на прекращение огня, поскольку Россия уже неоднократно нарушала предыдущие договоренности.



Ожидалось, что в ходе встречи Владимир Зеленского с Дональдом Трампом стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми. Однако теперь сделка поставлена на паузу.



Трамп после встречи с Зеленским заявил, что украинский лидер «проявил неуважение к США» и «не готов к миру».