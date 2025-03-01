Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Трамп назвал условия, при которых будет сотрудничать с Киевом

01 марта 2025, 01:05

Трамп назвал условия, при которых будет сотрудничать с Киевом

Трамп назвал условия, при которых будет сотрудничать с Киевом

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен изменить свою риторику и публично заявить о стремлении заключить мир. Об этом Трамп сказал журналистам после встречи с украинской делегацией, которая, по его словам, прошла неудачно.

«Он должен сказать: "Я хочу достичь мира, я не хочу войны"», — подчеркнул Трамп.

По его мнению, Зеленский намерен подписать соглашение, но при этом продолжать боевые действия, что не устраивает США. Трамп не уточнил, о каком именно соглашении идет речь.

«У нас есть ощущение, что он видит в подписании документа то, чего мы не видим. Он хочет подписать договор и продолжить воевать дальше. Мы этого не хотим. 2000 солдат погибли на этой неделе, даже больше, молодые украинцы и русские. Кто-то скажет, а зачем вам думать про солдат России и Украины? Я переживаю за них, переживаю за всех», — заявил американский президент.

Трамп также подчеркнул, что если Украина не согласится на условия США, ей придется заключать мир в гораздо более слабых позициях.

«Если он не подпишет с нами договор, он будет вынужден заключить мир, но он окажется с очень слабыми картами. Если он подпишет, то будет с очень сильными картами на руках, и он больше не хочет заключать мир. Я не хочу ничего такого, я хочу мира», — добавил Трамп.

Президент США также утверждает, что Россия заинтересована в мирном урегулировании конфликта.

«Путин хочет заключить мир», — убежден Трамп.

В завершение он дал понять, что США могут изменить свою позицию, если Украина не согласится на предложенные условия:

«Мы либо закончим эту войну, либо дадим им биться и посмотрим, что произойдет», — резюмировал он.

Читайте также:

«Это позорное шоу»: мировое сообщество осудило позицию Трампа и Вэнса

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не согласится на прекращение огня, поскольку Россия уже неоднократно нарушала предыдущие договоренности.

Ожидалось, что в ходе встречи Владимир Зеленского с Дональдом Трампом стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми. Однако теперь  сделка поставлена на паузу.

Трамп после встречи с Зеленским заявил, что украинский лидер «проявил неуважение к США» и «не готов к миру». 

ТЕГИ

Люди
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Прочее
мирное урегулирование

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:18
Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду возле ЛБС
17:27
В Украине могут не признать образование по некоторым специальностям с ВОТ: список
14:38
Партизаны подорвали автомобиль с сотрудником ФСБ в оккупированном Мариуполе: он в реанимации
13:06
ВСУ атаковали важные объекты РФ и склад хранения боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
11:53
В Лисичанске оккупанты попытались подать воду: в городе ряд порывов и замерзли трубы – ОВА
10:41
ФСБ усилила репрессии в оккупированном Мариуполе: в «АТЕШ» рассказали, с чем это связано
23:00
Главное за день: Россия предложила США потенциальное соглашение. Удар по Константиновке
16:28
Бывшего судью из Новоазовска приговорили к 15 годам лишения свободы
16:00
Пропаганда под видом игры: донецким школьникам дали пострелять по чучелам с лицами западных политиков
15:49
В Мариуполе российские захватчики вернули название улицы Азовстальской
13:46
Россия создала новый фильтрационный лагерь на оккупированной территории
13:37
Дрон повредил радиолокационную станцию ПВО РФ в оккупированном Крыму
13:17
Спикер Путина назвал аннексированные территории Украины «неотъемлемой частью» РФ
11:42
Оккупанты похищают и перепродают авто жителей ВОТ Запорожья и Херсонщины
09:33
Россия предложила США сделку по редкоземельным металлам, залегающих в Донецкой и Запорожской областях
22:00
Кадровые чистки Пушилина: кого уволили в «ДНР» на этот раз
11:33
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:00
Главное за день: Обстрел Славянска. Первый день форума «Украина: 2025 год»
16:45
Войска РФ вернулись к декабрьским темпам продвижения в Украине
14:14
В оккупированном Мариуполе вода будет подаваться шесть часов в сутки
все новости
01:05
Трамп назвал условия, при которых будет сотрудничать с Киевом
23:24
«Это позорное шоу»: мировое сообщество осудило позицию Трампа и Вэнса
22:54
Каллас: Свободному миру нужен новый лидер
22:00
Трамп отказался от переговоров с Зеленским после перепалки
21:50
Снайдер: Идея мира Трампа была лишь предлогом для отношений с РФ
21:31
Зеленский поблагодарил США и Трампа после срыва соглашения о недрах и спора в Белом доме
20:44
Китай пригрозил США мерами из-за новых пошлин Трампа
20:30
Трамп: Зеленский не готов к миру и использует США для преимущества
19:50
Олланд: Трамп больше не союзник Европы
19:30
Угрозы и упреки в прямом эфире: о чем поспорили Трамп, Зеленский и Вэнс перед журналистами
19:24
Потери оккупантов с начала года составили 84 тысячи – ВСУ
19:00
Украина нуждается в ПВО: Зеленский обратился к Трампу в Белом доме
18:51
Зеленский встретился с Трампом в Белом доме
18:40
Зеленский встретился с сенаторами США перед визитом в Белый дом
18:31
В Краматорске спасатели предотвратили наводнение
18:18
Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду возле ЛБС
17:27
В Украине могут не признать образование по некоторым специальностям с ВОТ: список
17:24
Украинская авиация атаковала пограничную заставу ФСБ РФ в Брянской области
17:17
Пограничники уничтожили экскаватор оккупантов
17:12
ВСУ уничтожили технику, которую российские войска использовали для штурмов на Новопавловском направлении
все новости
ВИДЕО
Потери оккупантов с начала года составили 84 тысячи. Фото: кадр из видео Потери оккупантов с начала года составили 84 тысячи – ВСУ
28 февраля, 19:24
Удар по позициям ФСБ в Брянской области РФ произошел 27 февраля. Фото: Генштаб Украинская авиация атаковала пограничную заставу ФСБ РФ в Брянской области
28 февраля, 17:24
Уничтоженная российская техника на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили технику, которую российские войска использовали для штурмов на Новопавловском направлении
28 февраля, 17:12
Последствия обстрела здания «Донецкоблгаза» в Константиновке. Фото: Константиновская ГВА Обстрел Константиновки: россияне ударили по зданию «Донецкоблгаза»
28 февраля, 16:28
В Херсоне восстановили теплосеть. Фото: кадр из видео В Херсоне восстановили теплосеть, поврежденную обстрелами РФ
28 февраля, 15:55
Подорванный автомобиль сотрудника ФСБ в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео Партизаны подорвали автомобиль с сотрудником ФСБ в оккупированном Мариуполе: он в реанимации
28 февраля, 14:38
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор