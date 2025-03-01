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Зеленский: Америка должна оставаться на нашей стороне, а не с Россией

01 марта 2025, 09:32

Зеленский: Америка должна оставаться на нашей стороне, а не с Россией

Зеленский: Америка должна оставаться на нашей стороне, а не с Россией

Президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина готова к дипломатии, но только на сильных позициях и с надежными гарантиями безопасности. Киев рассчитывает на поддержку США и Европы, а также на прозрачность в вопросе помощи. Украина не пойдет на компромисс, который поставит под угрозу ее безопасность, и ждет четких предложений от Вашингтона. Об этом он сообщил в интервью Fox News после неудачной встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Дипломатия возможна только при сильной позиции

Президент заявил, что Украина готова перейти к дипломатическому решению конфликта, однако для этого необходимы четкие гарантии безопасности со стороны США.

«Мы хотим определить роль нашего крупнейшего стратегического партнера — Соединенных Штатов, или же США должны сами предложить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить и в каком объеме. Когда этот вопрос будет решен, мы будем готовы к дипломатии», — отметил Зеленский.

По словам президента, Украина не обладает достаточным количеством оружия, чтобы полностью вытеснить оккупантов, и пока не видит значительного увеличения военной помощи со стороны США.

«Дипломатия — это реальный путь. Но для этого нам нужна сильная армия, поддержка партнеров и гарантии безопасности», — подчеркнул Зеленский.

Он также указал, что создание инфраструктуры безопасности критически важно, и привел в пример НАТО, страны которого не подвергались военным атакам.

«Европа готова предоставить контингент и помочь финансировать нашу большую армию. Это тоже часть гарантий безопасности», — добавил Зеленский.

Прозрачность использования помощи и разногласия с Трампом

Зеленский также прокомментировал вопрос военной и финансовой помощи, заявив, что Украина готова к полному контролю и отчетности.

«Всего было выделено 183 млрд долларов, но реально мы получили 100 млрд долларов. Из них 67 млрд долларов — это поставки оружия, прошедшего через границу и зафиксированного, а 31,5 млрд долларов — прямая поддержка бюджета», — уточнил президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сумма помощи Украине составляет 300-350 млрд долларов. Глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск после напряженной встречи Зеленского с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом предложил провести аудит: «Время узнать, что на самом деле произошло с сотнями миллиардов долларов, направленных в Украину».

Украина готова подписать соглашение с США по ресурсам

Президент Украины также подтвердил, что готов подписать соглашение с США по природным ресурсам, что может стать первым шагом к гарантиям безопасности.

«Мы готовы подписать этот документ, и это будет первым шагом к гарантиям безопасности», — заявил он.

Однако он подчеркнул, что этого недостаточно, и выразил надежду на диалог с Трампом:

«Возможно, я не знаю некоторых деталей, поэтому хотел обсудить это с президентом США и услышать его план по остановке Путина».

Вопрос отставки Зеленского: «Решать только народу Украины»

В интервью Зеленскому задали вопрос о его возможной отставке, на что он ответил, что это решение может принять только народ Украины.

На вопрос, рассматривает ли он отставку ради заключения мирного соглашения, Зеленский ответил: «Я всегда готов, но не уверен, что это хорошая идея».

Украина надеется на поддержку США

Зеленский подчеркнул важность партнерства с Америкой и выразил благодарность за помощь с начала полномасштабного вторжения.

«Вы помогли нам выжить. Мы стратегические партнеры. И даже в таком жестком диалоге мы должны быть честными и откровенными, чтобы понимать друг друга», — заявил он.

Президент Украины также выразил уважение к желанию Трампа закончить войну, но подчеркнул, что «никто не хочет этого больше, чем Украина».

«Мы сражаемся за свободу, за нашу жизнь. Поэтому я надеюсь, что президент Трамп на нашей стороне. Это очень важно — остановить Путина», — подытожил Зеленский.

Он также подчеркнул, что прекращение огня без гарантий безопасности — «очень деликатный вопрос для украинцев», поскольку Россия уже 25 раз нарушала перемирие.

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен изменить свою риторику и публично заявить о стремлении заключить мир. Об этом Трамп сказал журналистам после встречи с украинской делегацией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не согласится на прекращение огня, поскольку Россия уже неоднократно нарушала предыдущие договоренности.

Ожидалось, что в ходе встречи Владимир Зеленского с Дональдом Трампом стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми. Однако теперь  сделка поставлена на паузу.

Трамп после встречи с Зеленским заявил, что украинский лидер «проявил неуважение к США» и «не готов к миру». 

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