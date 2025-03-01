Российские войска атакуют Торецк: некоторые украинские позиции разрушены — «Хортица»

Российские войска активизировали наступательные действия на востоке Украины, усилив атаки в Торецке, Краматорске и ряде других направлений. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».
На Краматорском и Торецком направлениях российская армия при поддержке артиллерии и беспилотников штурмовала украинские укрепления в районах Орехово-Васильевки, Крымского и Щербиновки. В результате боевых действий в Торецке были разрушены некоторые позиции Сил обороны Украины. Военные принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.
На Покровском направлении российские войска пытались прорвать оборону ВСУ в районах Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Надиевки и Андреевки. Однако украинские военные удерживают позиции, уничтожая атакующие силы противника, который использует численное преимущество.
На Харьковском направлении россияне атаковали Волчанск, но встретили отпор.
На Купянском направлении оккупант провел наступательные действия в районе Загрызового, но потерпел неудачу, понеся значительные потери, и был вынужден отступить.
На Лиманском направлении атаки оккупантов были сосредоточены на украинских укреплениях возле Зеленой Долины и Ямполивки. Однако ВСУ успешно удержали позиции, не допустив продвижения войск РФ.
На Северском направлении россияне продолжают попытки прорвать оборону в районе Белогоровки и Верхнекаменского, но все атаки были отбиты.
На Новопавловском направлении российская армия пыталась вести штурмовые действия в районе Константинополя, но не добилась успеха. Украинские силы продолжают наносить оккупанту потери в живой силе и технике.
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