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Российские войска атакуют Торецк: некоторые украинские позиции разрушены — «Хортица»

01 марта 2025, 09:59

Российские войска атакуют Торецк: некоторые украинские позиции разрушены — «Хортица»

Российские войска атакуют Торецк: некоторые украинские позиции разрушены — «Хортица»

Российские войска активизировали наступательные действия на востоке Украины, усилив атаки в Торецке, Краматорске и ряде других направлений. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск «Хортица».

На Краматорском и Торецком направлениях российская армия при поддержке артиллерии и беспилотников штурмовала украинские укрепления в районах Орехово-Васильевки, Крымского и Щербиновки. В результате боевых действий в Торецке были разрушены некоторые позиции Сил обороны Украины. Военные принимают меры, чтобы не допустить ухудшения тактического положения.

Напряженные бои на других участках фронта

На Покровском направлении российские войска пытались прорвать оборону ВСУ в районах Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Надиевки и Андреевки. Однако украинские военные удерживают позиции, уничтожая атакующие силы противника, который использует численное преимущество.

На Харьковском направлении россияне атаковали Волчанск, но встретили отпор.

На Купянском направлении оккупант провел наступательные действия в районе Загрызового, но потерпел неудачу, понеся значительные потери, и был вынужден отступить.

На Лиманском направлении атаки оккупантов были сосредоточены на украинских укреплениях возле Зеленой Долины и Ямполивки. Однако ВСУ успешно удержали позиции, не допустив продвижения войск РФ.

На Северском направлении россияне продолжают попытки прорвать оборону в районе Белогоровки и Верхнекаменского, но все атаки были отбиты.

На Новопавловском направлении российская армия пыталась вести штурмовые действия в районе Константинополя, но не добилась успеха. Украинские силы продолжают наносить оккупанту потери в живой силе и технике.

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