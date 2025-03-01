Россияне сбросили 28 бомб на Донетчину, разрушены 119 домов

За прошедшие сутки российские войска нанесли 3 302 удара по линии фронта и жилым кварталам Донецкой области, уничтожая гражданскую инфраструктуру. Под обстрелами оказались 14 населенных пунктов, разрушено 174 объекта, из них 119 жилых домов. В результате атак 4 человека погибли, 6 получили ранения.

В Лимане российский дрон убил двух мирных жителей, которые ехали на велосипедах. Также город подвергся артиллерийскому обстрелу, повреждены 5 частных домов, учебное заведение и газопровод.

В Мирнограде оккупанты нанесли удар бомбой ФАБ-250 и артиллерией — погибла женщина, разрушено административное здание. В Северске в результате авиаудара погиб мирный житель, поврежден частный дом.

В Константиновке зафиксировано 22 удара, из них 19 бомбовых. Ранены 2 мирных жителя, повреждены 29 многоквартирных и 20 частных домов, 4 админздания, магазин, кафе, 18 хозяйственных построек, гараж, 2 автомобиля, 4 линии электропередач и газопровод.

В Покровске 2 человека получили ранения, разрушены 2 частных дома. В результате атак российских дронов в Ставках ранен 1 человек, еще 1 — в Молочарке.

В Красноторке (Краматорский район) россияне сбросили ФАБ-250, уничтожив 29 частных домов и гражданский автомобиль.

В Белокузьминовке оккупанты нанесли удары двумя ФАБами и артиллерией – разрушены 3 дома, мотель, АЗС и линии электропередач.

В Новой Полтавке повреждено 4 домовладения и электросеть.

В Зеленом Гае российские войска применили три бомбы УМПБ Д-30СН, разрушив 25 частных домов.

В Андреевке-Клевцово оккупанты сбросили еще одну бомбу, уничтожив 11 домов.

Ситуация в области остается критической.