Трамп требует уступок от Зеленского и прекращения «пустых чеков» на войну

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недостаточной признательности за поддержку со стороны Дональда Трампа и заявила, что Вашингтон больше не намерен безоговорочно финансировать конфликт в Украине.



«Мы больше не собираемся просто выписывать пустые чеки на войну, которая идет очень далеко, без реального длительного мира. Именно этого хочет президент», — заявила Ливитт в эфире Fox News.



По ее словам, Трамп остается приверженцем мирных переговоров, однако Зеленскому «нужно изменить свое отношение».



Ливитт также заявила, что из-за позиции украинского президента не удалось подписать «важное экономическое соглашение» по редким земельным ископаемым.



Она подчеркнула, что Трамп дал понять: ситуация осложняется из-за «неуступчивости Зеленского», а президент США «не намерен отступать, если речь идет об интересах американского народа».



В Белом доме подчеркивают, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности идти на компромисс в переговорах.

Президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина готова к дипломатии, но только на сильных позициях и с надежными гарантиями безопасности. Киев рассчитывает на поддержку США и Европы, а также на прозрачность в вопросе помощи. Украина не пойдет на компромисс, который поставит под угрозу ее безопасность, и ждет четких предложений от Вашингтона.



Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен изменить свою риторику и публично заявить о стремлении заключить мир. Об этом Трамп сказал журналистам после встречи с украинской делегацией.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не согласится на прекращение огня, поскольку Россия уже неоднократно нарушала предыдущие договоренности.



Ожидалось, что в ходе встречи Владимир Зеленского с Дональдом Трампом стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми. Однако теперь сделка поставлена на паузу.



Трамп после встречи с Зеленским заявил, что украинский лидер «проявил неуважение к США» и «не готов к миру».