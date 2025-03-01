Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Трамп требует уступок от Зеленского и прекращения «пустых чеков» на войну

01 марта 2025, 12:00

Трамп требует уступок от Зеленского и прекращения «пустых чеков» на войну

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт обвинила президента Украины Владимира Зеленского в недостаточной признательности за поддержку со стороны Дональда Трампа и заявила, что Вашингтон больше не намерен безоговорочно финансировать конфликт в Украине.

«Мы больше не собираемся просто выписывать пустые чеки на войну, которая идет очень далеко, без реального длительного мира. Именно этого хочет президент», — заявила Ливитт в эфире Fox News.

По ее словам, Трамп остается приверженцем мирных переговоров, однако Зеленскому «нужно изменить свое отношение».

Ливитт также заявила, что из-за позиции украинского президента не удалось подписать «важное экономическое соглашение» по редким земельным ископаемым.

Она подчеркнула, что Трамп дал понять: ситуация осложняется из-за «неуступчивости Зеленского», а президент США «не намерен отступать, если речь идет об интересах американского народа».

В Белом доме подчеркивают, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от ее готовности идти на компромисс в переговорах.

Президент Владимир Зеленский дал понять, что Украина готова к дипломатии, но только на сильных позициях и с надежными гарантиями безопасности. Киев рассчитывает на поддержку США и Европы, а также на прозрачность в вопросе помощи. Украина не пойдет на компромисс, который поставит под угрозу ее безопасность, и ждет четких предложений от Вашингтона. 

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский должен изменить свою риторику и публично заявить о стремлении заключить мир. Об этом Трамп сказал журналистам после встречи с украинской делегацией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украина не согласится на прекращение огня, поскольку Россия уже неоднократно нарушала предыдущие договоренности.

Ожидалось, что в ходе встречи Владимир Зеленского с Дональдом Трампом стороны подпишут соглашение, связанное с полезными ископаемыми. Однако теперь  сделка поставлена на паузу.

Трамп после встречи с Зеленским заявил, что украинский лидер «проявил неуважение к США» и «не готов к миру». 

ТЕГИ

Места
США-Украина
Люди
Дональд Трамп Владимир Зеленский

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
18:18
Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду возле ЛБС
17:27
В Украине могут не признать образование по некоторым специальностям с ВОТ: список
14:38
Партизаны подорвали автомобиль с сотрудником ФСБ в оккупированном Мариуполе: он в реанимации
13:06
ВСУ атаковали важные объекты РФ и склад хранения боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
11:53
В Лисичанске оккупанты попытались подать воду: в городе ряд порывов и замерзли трубы – ОВА
10:41
ФСБ усилила репрессии в оккупированном Мариуполе: в «АТЕШ» рассказали, с чем это связано
23:00
Главное за день: Россия предложила США потенциальное соглашение. Удар по Константиновке
16:28
Бывшего судью из Новоазовска приговорили к 15 годам лишения свободы
16:00
Пропаганда под видом игры: донецким школьникам дали пострелять по чучелам с лицами западных политиков
15:49
В Мариуполе российские захватчики вернули название улицы Азовстальской
13:46
Россия создала новый фильтрационный лагерь на оккупированной территории
13:37
Дрон повредил радиолокационную станцию ПВО РФ в оккупированном Крыму
13:17
Спикер Путина назвал аннексированные территории Украины «неотъемлемой частью» РФ
11:42
Оккупанты похищают и перепродают авто жителей ВОТ Запорожья и Херсонщины
09:33
Россия предложила США сделку по редкоземельным металлам, залегающих в Донецкой и Запорожской областях
22:00
Кадровые чистки Пушилина: кого уволили в «ДНР» на этот раз
11:33
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
23:00
Главное за день: Обстрел Славянска. Первый день форума «Украина: 2025 год»
16:45
Войска РФ вернулись к декабрьским темпам продвижения в Украине
14:14
В оккупированном Мариуполе вода будет подаваться шесть часов в сутки
все новости
13:07
Дроны ударили по Харькову: пострадали пациенты больницы, разрушены магазины и аптеки
12:00
Трамп требует уступок от Зеленского и прекращения «пустых чеков» на войну
11:02
Россияне сбросили 28 бомб на Донетчину, разрушены 119 домов
09:59
Российские войска атакуют Торецк: некоторые украинские позиции разрушены — «Хортица»
09:32
Зеленский: Америка должна оставаться на нашей стороне, а не с Россией
09:06
Обстрелы Лимана, Северска и Мирнограда: 4 погибших, 6 раненых
01:05
Трамп назвал условия, при которых будет сотрудничать с Киевом
23:24
«Это позорное шоу»: мировое сообщество осудило позицию Трампа и Вэнса
22:54
Каллас: Свободному миру нужен новый лидер
22:00
Трамп отказался от переговоров с Зеленским после перепалки
21:50
Снайдер: Идея мира Трампа была лишь предлогом для отношений с РФ
21:31
Зеленский поблагодарил США и Трампа после срыва соглашения о недрах и спора в Белом доме
20:44
Китай пригрозил США мерами из-за новых пошлин Трампа
20:30
Трамп: Зеленский не готов к миру и использует США для преимущества
19:50
Олланд: Трамп больше не союзник Европы
19:30
Угрозы и упреки в прямом эфире: о чем поспорили Трамп, Зеленский и Вэнс перед журналистами
19:24
Потери оккупантов с начала года составили 84 тысячи – ВСУ
19:00
Украина нуждается в ПВО: Зеленский обратился к Трампу в Белом доме
18:51
Зеленский встретился с Трампом в Белом доме
18:40
Зеленский встретился с сенаторами США перед визитом в Белый дом
все новости
ВИДЕО
Потери оккупантов с начала года составили 84 тысячи. Фото: кадр из видео Потери оккупантов с начала года составили 84 тысячи – ВСУ
28 февраля, 19:24
Удар по позициям ФСБ в Брянской области РФ произошел 27 февраля. Фото: Генштаб Украинская авиация атаковала пограничную заставу ФСБ РФ в Брянской области
28 февраля, 17:24
Уничтоженная российская техника на Новопавловском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ уничтожили технику, которую российские войска использовали для штурмов на Новопавловском направлении
28 февраля, 17:12
Последствия обстрела здания «Донецкоблгаза» в Константиновке. Фото: Константиновская ГВА Обстрел Константиновки: россияне ударили по зданию «Донецкоблгаза»
28 февраля, 16:28
В Херсоне восстановили теплосеть. Фото: кадр из видео В Херсоне восстановили теплосеть, поврежденную обстрелами РФ
28 февраля, 15:55
Подорванный автомобиль сотрудника ФСБ в оккупированном Мариуполе. Фото: кадр из видео Партизаны подорвали автомобиль с сотрудником ФСБ в оккупированном Мариуполе: он в реанимации
28 февраля, 14:38

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор