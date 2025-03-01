Дроны ударили по Харькову: пострадали пациенты больницы, разрушены магазины и аптеки

В ночь на 1 марта российская армия совершила массированную атаку беспилотниками по Харькову, в результате чего пострадали 12 человек, среди них двое детей. Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

В Киевском районе беспилотник ударил по офисному зданию, которое ранее уже подвергалось обстрелам.

Еще один дрон попал в двухэтажное коммерческое помещение, повредив многоквартирные дома, аптеку, кафе и магазины.

В результате атаки пострадали мирные жители. Мужчина и 6-летний мальчик получили ранения осколками стекла. Еще один мужчина получил травму головы при взрыве. Женщина испытала сильнейший стресс.

В результате удара по автозаправочной станции трое сотрудников получили острую стрессовую реакцию, им оказана медицинская помощь.

В Новобаварском районе дрон попал в частный жилой дом, а взрывной волной повредило здание типографии.