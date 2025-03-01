Пропавшие после бунта: российских военных насильно отправили в оккупированный Луганск

В России более 100 мужчин отказались воевать, после чего их насильно удерживали в палаточном городке в Екатеринбурге, но после попытки бунта их вывезли на оккупированную Луганщину.



28 февраля около 100 российских военнослужащих, отказавшихся участвовать в войне в Украине, насильно вывезли из военной комендатуры в Чебаркуле Челябинской области в Екатеринбург. Среди них были раненые, передвигающиеся на костылях. В палаточном городке в 20 километрах от аэропорта Кольцово они потребовали возможность написать рапорты об отказе от службы, но вместо этого их попытались насильно посадить в самолет для отправки в Ростов-на-Дону, а затем в Украину.



Военные отказались садиться в самолет и устроили бунт. На видео, которое опубликовал Telegram-канал ASTRA, они заявили, что им не оказывают медицинскую помощь и незаконно удерживают.



После беспорядков к ним прибыло подкрепление военной полиции. По словам родственников, утром 1 марта военнослужащие перестали выходить на связь.



Позже стало известно, что их все же посадили в самолет и отправили в Ростов-на-Дону, а затем автобусами перевезли в оккупированный Луганск. Один из военных сообщил ASTRA, что их заставили сесть на борт под предлогом возможности переговорить с офицерами, но по прилету оказалось, что там никого нет.



«Мы вторые сутки не ели. Телефоны пока что не забирают, но посмотрим, что будет дальше», — рассказал он.



Среди удерживаемых были военнослужащие из разных частей, находившиеся под следствием по статье 337 УК РФ («самовольное оставление части»). Однако уголовные дела против них не возбуждали. Многие готовы были отправиться в тюрьму, только бы не участвовать в боевых действиях.