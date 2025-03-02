За сутки армия РФ убила 2 человек на Донетчине, еще 7 — получили ранения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за минувшие сутки, 1 марта, убила двух жителей Донецкой области. Еще семь человек пострадали. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 1 марта россияне убили 2 жителей Донетчины: в Краматорске и Малиновке», — отметил он.



Кроме того, по словам Филашкина, еще 7 человек получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 3001 человек, получили ранения — 6806 гражданских.



Ранее мы писали, что за 28 февраля российские войска нанесли 3 302 удара по линии фронта и жилым кварталам Донецкой области, уничтожая гражданскую инфраструктуру. Под обстрелами оказались 14 населенных пунктов, разрушено 174 объекта, из них 119 жилых домов. В результате атак 4 человека погибли, 6 получили ранения.