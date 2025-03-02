Оккупанты сбросили на Краматорск авиабомбу: есть жертва и раненые (обновлено)

Россияне атаковали Краматорск. Фото: прокуратура

Российские оккупанты вечером, 1 марта, нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. Под удар попал жилой квартал. В результате атаки один человек погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



По предварительным данным, россияне использовали «ФАБ-250» с модулем УМПК.



«В результате атаки телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получил 18-летний горожанин. Также получили ранения мужчина 34 лет и 88-летняя пенсионерка. У них диагностированы минно-взрывные и закрытая черепно-мозговая травмы, перелом, рана лица и ушибы. Пострадавшим оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.



Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины).



Обновлено. Корреспондент «Новостей Донбасса» рассказал детали российского удара по Краматорску вечером 1 марта.



По его словам, на месте трагедии погиб 19-летний юноша, который выходил из дома в момент взрыва. Его убили обломки и взрывная волна.





Также ранены два человека, которые находились рядом. Жители района слышали несколько взрывов, вокруг много поврежденных домов.



На месте работают волонтеры, которые раздают строительные материалы, а коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки.



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 1 марта, убила двух жителей Донецкой области. Еще семь человек пострадали.