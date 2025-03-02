Разрушены дома и повреждена линия электропередач: россияне за сутки более 20 раз обстреляли Донетчину

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за минувшие сутки, 1 марта, атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Известно, что повреждены и разрушены жилые дома, административные здания и линия электропередач. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.





По словам Филашкина, под удар попали три района:



Волновахский район. В Зеленом Гаю Комарской громады повреждены 3 админздания.

Покровский район. В Покровске 2 человека ранены, разрушено 6 частных домов, повреждена многоэтажка. В Малиновке Гродовской громады погиб человек, разрушены 2 дома; еще 12 домов повреждены в Новоэкономичном.





Краматорский район. В Лимане повреждены 2 дома и линия электропередач. В Краматорске 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены 4 дома. В Ильиновской ТГ ранен человек и повреждены 3 объекта в Новой Полтавке, повреждены 10 объектов в Новооленовке. В Константиновке повреждена многоэтажка, 7 частных домов, магазин, 12 гаражей и линия электропередач; в Иванополье ранен человек, повреждены 4 дома и админздание.



Бахмутский район. В Северске повреждены 4 многоэтажки и 4 частных дома.



Ранее мы писали, что российская армия обстреляла Краматорск 1 марта.