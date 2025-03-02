Ночная атака дронов: ПВО сбила 63 из 79 российских дронов

ПВО сбила 63 БПЛА. Фото: facebook.com/NGUmainpage

Российские войска в ночь на 2 марта запустили по Украине 79 дронов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили 63 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 2 марта 2025 года (с 19:00 1 марта) противник атаковал 79-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.





По состоянию на 08:30 силы и средства противовоздушной обороны сбили 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.



Кроме того, 16 беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).



Ранее мы писали, что российская армия за минувшие сутки, 1 марта, убила двух жителей Донецкой области. Еще семь человек пострадали.